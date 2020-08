Dow-Jones-Index – Wenig los im Dow 

Ein Schwerpunktthema am heutigen Mittwoch dürfte die Veröffentlichung des Sitzungsprotokolls der letzten Sitzung der Federal Reserve-Sitzung werden, welches um 20 Uhr MEZ veröffentlicht wird.

Die Infektionsraten mit dem Coronavirus nehmen auch in den USA wieder leicht zu. Ob sich der Markt darüber sorgt wird sich in den nächsten Wochen zeigen. Derzeit werden die steigenden Infektionszahlen nicht thematisiert.

US 30 Index Chart

Anders als im SPX 500 Index, ist der US 30 Index noch lange nicht an seinem Allzeithoch angekommen. Diese Diskrepanz innerhalb der Indizes liegt natürlich an der Zusammensetzung der jeweiligen Indizes. Der US 30 Index hat weniger Technologiekomponente als der SPX 500. Der US 30 ist seit einer Woche in einer sehr engen Handelsspanne zwischen 28.155 und 27.630 Punkten gefangen. Früher oder später sollte der Markt sich für eine konkrete Richtung entscheiden. Ein Ausbruch über 28.004 Punkte wäre dabei positiv für die Bullen. Sollte es jedoch zunächst abwärts unter 27.670 Punkte gehen, wäre die nächste Unterstützungsmarke bei 27.335 Punkten zu finden.

