Die Lethargie am deutschen Aktienmarkt dürfte auch am letzten Handelstag einer relativ ereignislosen Woche anhalten. Der Deutsche Aktienindex notiert nach dem gestrigen kurzzeitigen Rutsch unter die 12.800er Marke nun wieder komfortabel in der Mitte seiner Handelsspanne. Nach oben scheint bei 13.000 der Deckel drauf, unten fängt den Markt immer wieder eine Wall Street auf, an der nur wenige Technologieaktien der Motor der Aufwärtsbewegung bleiben.

Der Nasdaq notiert im elektronischen vorbörslichen Handel über 11.500 Punkten und damit auf einem neuen Rekordhoch. Die Investoren griffen gestern wieder bei den sechs Technologiewerten zu, unter anderem sprang Apple auf ein neues Allzeithoch und überschritt den Börsenwert von zwei Billionen US-Dollar. Damit ist Apple allein doppelt so viel wert wie die dreißig größten deutschen börsennotierten Konzerne zusammen. Da der DAX ohne solche disruptiven Tech-Konzerne auskommen muss, profitiert er nicht von der Rally. Die Anleger handeln nicht irrational, indem sie überschüssige Liquidität am Markt verteilen, weil es keine Alternativen gibt. Sie handeln rational und kaufen die Unternehmen, die von der Pandemie und ihren Folgen für Wirtschaft und Gesellschaft profitieren.