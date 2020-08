Was ist automatisierter Kryptohandel und warum ist er so beliebt?

Die Anlegerkultur in Deutschland verändert sich immer mehr. Die Digitalisierung beschleunigt diesen Prozess. Ein Trend, der sich derzeit immer größerer Beliebtheit erfreut, ist der automatisierte Kryptohandel. Zwar übergibt der Anleger die Kontrolle weitgehend an die jeweilige Handelsplattform, spart sich jedoch viel Zeit beim Beobachten und Analysieren des Marktgeschehens. Vor diesem Hintergrund ist ein starker Partner unersetzlich.

Algorithmisches Handeln, auch als automatisiertes Handeln bekannt, ist der Einsatz eines automatisierten Systems, das vorprogrammiert ist mit Anweisungen zur Ausführung von Transaktionen auf Grundlage einer Reihe von Faktoren wie Handelsvolumen, Marktvolatilität, aktueller Preis der Anlage und mehr.

Während die aufstrebende Kryptowirtschaft die Art und Weise verändert, auf welche die Welt Geschäfte betreibt, wirken sich automatisierte Handelssysteme beträchtlich auf die globalen Digitalwährungsmärkte aus, indem sie die Volatilität erhöhen, die Liquidität verstärken und die Marktpreise einer ganzen Reihe von Kryptowährungen beeinflussen.

Autotrading Bots werden mittlerweile von Händlern aller Art weitläufig eingesetzt, denn ein automatisiertes System kann die Marktverschiebungen schneller und effizienter erkennen und auf diese reagieren als ein Mensch es je könnte.





Welche Art von Autotrading-Software sollten Sie wählen?

Auf dem Markt ist eine breite Palette automatisierter Krypto-Handelsplattformen verfügbar und Ihre Entscheidung wird sich nach Ihren Handelszielen, Ihrem Erfahrungsgrad sowie nach Ihrem Budget richten.

Eine der häufigsten Optionen ist ein Standard-Bot mit vorprogrammierten Strategien. Diese einsatzbereite Logik wird als Reaktion auf bestimmte Markttrigger in verschiedenen Kombinationen automatisch ausgelöst. Von Vorteil ist dabei, dass diese Art von grundlegendem Bot überschaubar und einfach anzuwenden ist. Sie können damit ganz ohne Risiko die Nützlichkeit Ihrer Strategie prüfen, bevor Sie mit dem Handeln beginnen.

Ein Nachteil ist jedoch, dass der Bot immer weiter auf dieselbe Weise reagieren wird, auf Basis der vorinstallierten Strategien, unabhängig von Änderungen in langfristigen Trends, die eine andere Reaktion erfordern. Wenn im Laufe der Zeit eine beträchtliche Marktveränderung eintritt, müssen Sie die nötigen Fähigkeiten besitzen, den Code manuell zu ändern, um die Reaktion der Software auf bestimmte Marktbedingungen zu ändern.





Wenn Sie auf der Suche nach einem passiven Einkommen sind, für das Sie keinen Finger rühren müssen, ist ein fortgeschrittenes Autotrading-System auf Grundlage von Künstlicher Intelligenz Ihre beste Option. Einer der bekanntesten Softwareanbieter auf diesem Gebiet ist ArbiSmart.com, eine automatisierte Krypto-Arbitrage-Handelsplattform, die ein KI-basiertes neuronales Netzwerk, Big Data und Technologie zum maschinellen Lernen einsetzt. Das System erfordert keine menschliche Mitwirkung und entwickelt sich auf Basis seiner vorherigen Erfahrung weiter, um mit noch höherer Genauigkeit und Präzision auf die Bedingungen des Kryptomarkts eingehen zu können.

Ist automatisierte Software besser als manueller Handel?

Die Kryptowährungsmärkte sind in ständigem Umschwung. Sie sind dynamisch und volatil und verschieben sich rasch, sodass der Einsatz von algorithmischem Handel notwendig wird, wenn Sie Schritt halten wollen. ArbiSmarts Hochfrequenz-Tools können Trends und aktive Marktzyklen bereits in der Entwicklung erkennen, sie können eine Trendumkehr identifizieren und den strategischen Ansatz des Bots entsprechend ändern. Sie ermöglichen dem System, rund um die Uhr 7 Tage die Woche lukrative Krypto-Handelsgelegenheiten zu erkennen und in Lichtgeschwindigkeit zu reagieren.

In verschiedenster Weise ist ein automatisiertes System effizienter als manueller Handel. Zuallererst folgt Software, im Vergleich zum Menschen, purer Logik und trifft keine emotionalen Entscheidungen, die von Gier, Angst oder Anspannung angetrieben werden. Im Gegensatz zu einem Menschen kann sie auch nie müde werden. Wenn Ihnen die nötige Markterfahrung oder Freizeit fehlt, um Ihre eigenen Investitionen zu tätigen, können Sie sich mithilfe eines Autotraders zurücklehnen und ihn die ganze Arbeit übernehmen lassen.

Er kann die Marktaktivität rund um die Uhr überwachen, um Marktgelegenheiten in dem Moment zu ergreifen, in dem sie auftreten, und dabei mehrere Aufgaben gleichzeitig ausführen. Ein Bot besitzt zudem die Fähigkeit, Massen von Daten zu verarbeiten und sie umgehend zu analysieren, um Kapital aus Marktgelegenheiten zu schlagen.

Das ArbiSmart-System sucht 24 Stunden am Tag auf über zwanzig Handelsplätzen gleichzeitig nach Arbitrage-Gelegenheiten und kann zeitgleich eine riesige Anzahl an Transaktionen ausführen. Es findet heraus, wo eine ausgewählte Coin zum tiefstmöglichen Preis angeboten wird und identifiziert dann den Handelsplatz, wo sie zum höchstmöglichen Preis verkauft werden kann, wobei es automatisch alle beteiligten Transaktionen ausführt, um bei jedem einzelnen Handel den höchstmöglichen Profit zu erzielen.

Wie sicher ist automatisierter Kryptohandel?

Offensichtlich kann die Nutzung des richtigen Bots unglaubliche Vorteile bieten und Ihr Risiko drastisch minimieren, wodurch die Volatilität Ihres Portfolios begrenzt und Ihr Kontostand erhöht wird.

Sie sollten jedoch beachten, dass algorithmische Handelssoftware nicht komplett risikofrei ist. Die Märkte sind unvorhersehbar und selbst die besten Strategien scheitern bekanntlich gelegentlich. Bei automatisierten Systemen wird die Analyse in der Regel rückwirkend durchgeführt und Schlüsse werden häufig auf Grundlage früherer positiver Ergebnisse gezogen, ohne den umfassenderen globalen Marktkontext zu berücksichtigen.

Darüber hinaus bergen die digitalen Währungsmärkte einige einzigartige Herausforderungen. Krypto ist eine aufstrebende, hoch volatile Anlagenklasse, die erst noch vollständig gesetzlich geregelt werden muss und nicht allen Anbietern im Kryptoraum kann man vertrauen. Aus diesem Grund ist es von entscheidender Bedeutung, sich für eine regulierte algorithmische Handelsplattform zu entscheiden. Auf diese Weise können Sie Ihr Risiko abmildern und Freude an einem vertrauenswürdigen, fairen und transparenten Handelserlebnis haben.

ArbiSmart wird komplett von der EU lizenziert, welches bedeutet, dass die Plattform ständig kontrolliert wird und über die nötigen Geldmittel verfügt, um alle Kundenkonten abzudecken. Das Unternehmen setzt zudem die strengsten technologischen Sicherheitsprotokolle ein, einschließlich Prüfung der Identität zum Schutz vor Betrug und wasserdichte Verschlüsselung, um die Integrität Ihres Kontos und den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten zu garantieren.

ArbiSmart konzentriert sich als Krypto-Arbitrage-Plattform außerdem einzig auf das, was gemeinhin als die Investitionsform mit dem geringsten Risiko betrachtet werden kann. Dabei nutzt die Plattform die lukrativen Gelegenheiten, die sich auf den schnell wachsenden Kryptomärkten ergeben, ohne das hohe Risiko, das mit der Volatilität von Krypto einhergeht.

Bei ArbiSmart können Sie das Support-Team über mehrere Kanäle wie Telefon, E-Mail, Twitter, Messenger, Whatsapp und Telegram erreichen. Ein weiterer starker Indikator dafür, dass beim ArbiSmart-Wallet persönliche Betreuung im Vordergrund steht, ist seine Online-Reputation. Die positive Resonanz auf das Unternehmen in den sozialen Medien war überwältigend und die Fünf-Sterne-Bewertungen für Arbismart auf Trustpilot, der führenden Website für Kundenbewertungen, sind wohlverdient.

Sie sind herzlich eingeladen, einen Bericht eines Kunden von Arbismart zu sehen, in dem er über seine Erfahrungen mit Arbismart und dessen Funktionsweise berichtet.

Angesichts ihrer immer beeindruckenderen Fähigkeiten revolutionieren automatisierte Handelssysteme die Art, wie wir Kryptowährungen handeln. Dank beispielloser Effizienz und Geschwindigkeit sowie der Kapazität zur zeitgleichen Ausführung zahlreicher Handelsgeschäfte über mehrere Handelsplätze hinweg begrenzen Bots das Risiko und machen die Märkte für alle zugänglich, auch für jene ohne die Erfahrung, Zeit oder Ressourcen, um auf sichere Weise manuell auf den weltweiten Kryptomärkten zu handeln. Wenn Sie Krypto handeln, empfehlen wir Ihnen zweifellos, mit ArbiSmart, einem automatisierten System, das ganz sicher die intelligenteste Wahl ist, zu beginnen.