Wieder neue Rekorde für die Aktienmärkte: die Wall Street mit dem besten August seit dem Jahr 1984, lediglich an vier Handelstagen fielen die Kurse. Heute scheint der Anstieg weiter zu gehen, vor allem weil Warren Buffett über Berkshire Hathaway japanische Aktien gekauft hat - daher Asiens Aktienmärkte deutlich im Plus. Global gesehen haben die Märkte nun in der letzten Woche 2,2 Billionen Dollar an Marktkapitalisierung hinzu gewonnen und sind nun mehr als 91 Billionen Dollar wert - neues Allzeithoch. All das aber ist eine Folge der Politik der Notenbanken und Staaten - der Staat beeinflußt immer größere Teile der Wirtschaft und alimentiert Menschen und Firmen, der Kapitalismus wird immer sozialistischer..



