Nach dem Rutsch der BioNTech Aktie am Freitag auf 63,32 Dollar sieht die charttechnische Lage der Biotech-Aktie zunehmend problematischer aus. Es wurde ein neues Tief der Abwärtsbewegung, die am 22. Juli am Allzeithoch bei 105 Dollar gestartet war, erreicht. Die bisherige Marke bei 64,08 Dollar wurde auch auf Schlusskursbasis leicht unterschritten: An der NASDAQ beendete die BioNTech Aktie die Handelswoche bei 64,00 Dollar, ein ...