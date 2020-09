Bei der Beteiligungs-Gesellschaft Aurelius gibt es einen Wechsel im Vorstand. Steffen Schiefer habe sein Amt als Chief Financial Officer aus gesundheitlichen Gründen mit sofortiger Wirkung niedergelegt, teilt das Münchener Unternehmen am Dienstag mit. Schiefer war seit dem Jahr 2008 bei der Unternehmensgruppe beschäftigt, seit 2012 in der Position des Chief Financial Officers und seit 2017 im Vorstand. Der Manager verantwortete die ...