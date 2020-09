× Artikel versenden

Anlegerverlag Nel ASA: Jetzt fliegt der Deckel weg!

Bei Nel ASA dürfte sich eine bereits vor 18 Monaten eingegangene Kooperation mit einem absoluten Global Player in Kürze mit barer Münze auszahlen. Es bestehen also gute Chancen, dass der norwegische Wasserstoffspezialist in den kommenden Tagen einen weiteren Angriff auf sein bisheriges Allzeithoch starten wird. Anleger-Tipp: Die gesamte Umsatzperspektive aus diesem Deal und was das […]





Die Daten werden nur zum Versenden der Nachricht benutzt und nicht gespeichert.