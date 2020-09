Borussia Dortmund kann beim Saisonauftakt vor Zuschauern spielen. Es wird entsprechende Änderungen in den Verordnungen geben, damit können bei Fußballspielen der ersten und zweiten Liga künftig wieder Zuschauer in die Stadien gelassen werden. Wie viele Zuschauer letztliche bei den Spielen dabei sein können, hängt von den Kapazitäten in den Stadien ab. Jeder fünfte Sitzplatz darf besetzt werden. Die Erlaubnis ist zunächst auf ...