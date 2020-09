Seit dem März-Tief wurden die Aktienmärkte durch die großen US-Tech-Aktien nach oben getrieben - aber nun hat offenkundig die große Rotation begonnen: seit Anfang des Monats September laufen value-Aktien im Vergleich zu grwoth-Aktien so gut wie seit der Finanzkrise nicht mehr (seit 2008). Dazu zeigt die Umfrage der Bank of America, dass die großen Investoren begonnen haben, umzuschichten. Wohl nicht zufällig hinkt heute der Nasdaq den anderen US-Indizes hinterher - und hat der so wenig Tech-lastige Dax die Korrektur der Wall Street praktisch nicht mitgemacht. Wirft der große Verfall am Freitag schon seine Schatten auf die Aktienmärkte? Heute zunächst im Fokus die Fed-Entscheidung..

Das Video "Die große Rotation hat begonnen!" sehen Sie hier..