SFC Energy und ePropulsion haben eine Kooperation vereinbart, die die Unternehmen auf der morgen startenden Branchenmesse INTERBOOT in Friedrichshafen vorstellen wollen. „So versorgt die EFOY Brennstoffzelle künftig den ePropulsion Spirit 1.0 PLUS Außenbord-Elektromotor”, kündigt SFC Energy in einer Mitteilung vom Freitag an. Der Markt für elektrische Bootsantriebe wachse dynamisch, sagt Danny Tao, Gründer und CEO von ...