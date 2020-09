Sojabohnen konsolidieren, Mais etwas leichter

Anzeige

Chicago 21.09.2020 - Die Agrarfutures am Chicago Board of Trade zeigten sich am Freitag uneinheitlich. Die Sojabohnen konnten zulegen, auch Weizen kletterte kräftig. Mais bleibt derweil schwächer.



Für die Sojabohnen ging es am Freitag wieder nach oben, gestützt von der anhaltend hohen Nachfrage aus China. Das USDA hat in den letzten elf Handelstagen immer neue Orders aus der Volksrepublik gemeldet. Am Freitag wurde eine Order über 132.000 Tonnen bekanntgegeben. Weiterhin meldete das USDA Orders über 210.000 Tonnen Mais aus China.