23.09.2020 / 08:47 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERÖFFENTLICHUNG, VERTEILUNG ODER FREIGABE IN ODER IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA UND JAPAN ODER EINER JURISDIKTION, IN DER DAS ANBIETEN ODER DER VERKAUF DER WERTPAPIERE NACH GELTENDEM RECHT VERBOTEN WÄRE.

SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. KÜNDIGT AN, GESPRÄCHE ÜBER EINE MÖGLICHE FRÜHERE UMWANDLUNG IHRER EUR 135 MIO. 4,5% WANDELANLEIHEN MIT FÄLLIGKEIT 2023 AUFZUNEHMEN.



Venlo, 23. September 2020. SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. ("Shop Apotheke") beabsichtigt, mit Inhabern ihrer Wandelanleihen (die "Anleihegläubiger") im Gesamtvolumen von EUR 135 Mio. (Kupon: 4,5%, Fälligkeit 2023, ISIN: DE000A19Y072) (die "Anleihe") Gespräche aufzunehmen. Demnach sollen die jeweiligen Anleihegläubiger durch einen entsprechenden Anreiz ermutigt werden, ihre Rechte auf Wandlung in Aktien der Gesellschaft (gemäß der Definition in den Anleihebedingungen) auszuüben.



Sofern nach der Wandlung lediglich 15% oder weniger der ausstehenden Anleihen verbleiben, behält sich die Shop Apotheke das Recht vor, diese Anleihen nach Maßgabe der Anleihebedingungen vollständig zum Nominalwert zurückzuführen. Berenberg ist als Berater für Shop Apotheke mandatiert.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS



Diese Mitteilung wird von SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. veröffentlicht und enthält Informationen, die als Insider-Informationen im Sinne von Artikel 7 der Marktmissbrauchsverordnung (EU) 596/2014 ("MAR") qualifiziert sind oder sein könnten, einschließlich Informationen über die geplante Kapitalerhöhung (wie oben beschrieben). Für Zwecke der MAR und Artikel 2 der Durchführungsverordnung (EU) 2016/1055 der Kommission wird diese Mitteilung von Stefan Feltens, CEO, für SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. veröffentlicht. SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. ist allein verantwortlich für den Inhalt dieser Mitteilung.