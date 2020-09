DAX - Erholung bis zum 50er-EMA?

Damit könnte der DAX nun zu einer Gegenbewegung nach dem Kursrutsch ansetzen und einen Pullback bis zum 50er-EMA starten, der aktuell im Bereich von 12.850 Punkten verläuft.

In der Folge sollte der DAX dann aber wieder abgeben und eine neue Abwärtsbewegung starten. Der DAX weist mit der Vortageskerze zudem einen Inside Day auf, also eine Kerzenkonstellation, wo die vorherige Tageskerze (die Montagskerze in diesem Fall) die neue Tageskerze komplett umschließt.