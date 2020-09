Gröschls Mittwochskommentar: 39/2020

Another day, Another fight. So oder so ähnlich beginnen Megadeth ihre 1992 veröffentlichte Nummer This was my life. (So viel zum Bildungsfernsehen :-)) Passt irgendwie auf die letzte Woche, wobei sich die Amplitude der Kämpfe natürlich individuell gestaltet und manche/mancher diverse Ereignisse auch unterschiedlich dramatisch wahrnimmt, wobei das natürlich für den Markt wie auch die persönliche Ebene gilt. Am Ende des Tages muss eh jeder mit seinem Pinkerl schlafen gehen, egal ob sie jetzt als BaFin Mitarbeiterin Wirecard geshortet hat oder als Chef von irgendeiner Elektro-Lkw Bude eine Kiste den Berg hat runterrollen lassen, weil der Antrieb vielleicht doch nicht ganz so gut funktioniert hat. Stehen wirtschaftliche Interessen im Vordergrund, dann ist der Umgang mit der Wahrheit bzw. die Motivation zur Schaffung alternativer Realitäten, wenn auch nicht tolerierbar, so zumindest verstehbar. Ganz spannend wird´s wenn Menschen Dinge tun und da auch noch von anderen unterstützt werden, wenn´s um gar nichts geht, aber das ist eine andere Geschichte…

Zurück zu den aktuell täglich am Markt stattfindenden Kämpfen: Der Montag hat recht eindrücklich gezeigt, dass, wenn sich ein Grund zum Draufhauen bietet, auch wenn er nicht mehr ganz aktuell ist, wie zum Beispiel Geldwäsche Themen aus dem Jahr 2017, dieser auch genutzt wird. Was aber spannend dabei war, dass im Big-Tech Universum immer noch Leute unterwegs sind, die die Dips kaufen, ob es sich hier allerdings um eine konzertierte Aktion diverser Interessensgruppen handelt, weil man will ja durchaus nicht, dass jetzt so knapp vor den US Wahlen das Volksvermögen abnimmt, oder aber hier weiterhin Retail am Werk ist, entzieht sich meiner Kenntnis. Bemerkenswert ist die Sache allemal. Jedenfalls auch schon ein bisserl fad, oder? ;-)

Aber wieder zurück zu den alternativen Fakten bzw. zu alternativen Wahrnehmungen. Was sagt DJ Trump zu über 200.000 Covid Toten in den USA? „It´s a shame“. Überrascht uns das? Nicht wirklich, aber, dass er in den Umfragen dabei den Abstand zu Biden verringert, lässt schon ein bisserl das Haupt beuteln. So richtig schlau dürfte also der Median der Bevölkerung hüben wie drüben nicht sein. Nachteilig wird das insbesondere dann, wenn aus diesem Median ein (Volx)Vertreter hervorgeht und sich qua seines Amtes wichtig zu machen beginnt. Kollege Erdgeist meinte dazu schon anno 1800+ Du gleichst dem Geist den Du begreifst. Wo allerdings die Grundvoraussetzung zum Verständnis fehlt, hilft das alles nichts.