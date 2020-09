FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Mittwoch etwas gefallen. Der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future sank bis zum Mittag um 0,05 Prozent auf 174,31 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei minus 0,51 Prozent.

Die Erholungsrally am Aktienmarkt belastete die als sicher geltenden Staatsanleihen etwas. Am Dienstag hatte noch die hohe Zahl an Corona-Neuinfektionen in einigen Ländern die Anleihen gestützt.