Esri und AfroChampions gründen Partnerschaft zur Förderung von GIS in Afrika

Esri, der weltweit führende Anbieter von Standortinformationen, kündigte heute eine gemeinsame Initiative mit AfroChampions an, einer panafrikanischen Non-Profit-Organisation, die sich für eine Politik einsetzt, die die öffentlich-private Zusammenarbeit bei der wirtschaftlichen Transformation Afrikas fördert. Ziel der Initiative ist es, führende Persönlichkeiten aus der Wirtschaft, den Regierungen, der Afrikanischen Union und anderen regionalen Wirtschaftsgemeinschaften durch Dialog und den Aufbau potenzieller Partnerschaften bei der Anwendung von Geotechnologien und -lösungen einzubinden.

Diese neue Partnerschaft mit AfroChampions soll zu einer nachhaltigen wirtschaftlichen Entwicklung in Afrika beitragen und die Vorteile einer gemeinsamen georäumlichen Infrastruktur auf dem ganzen Kontinent fördern. Da die Mehrheit der Afrikaner immer noch in ländlichen Gebieten lebt, kann die Technologie der geografischen Informationssysteme (GIS) neue Wachstumsmöglichkeiten schaffen, insbesondere in kritischen Bereichen wie Gesundheit und Telemedizin, Landmanagement, Landwirtschaft und Mobilität.

Die leistungsstarke Kartierung und Datenanalyse, die GIS bietet, bildet die Grundlage für einige der erfolgreichsten wirtschaftlichen Strategien, die die Nationen heute verfolgen. Diese Initiative bietet afrikanischen Regierungen und anderen Organisationen einen vereinfachten Zugang zu Esris weltweit führender GIS-Technologie und Expertise sowie ein breites Netzwerk regionaler Partner.

„Angesichts der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie und der damit verbundenen Krisen müssen die afrikanischen Staats- und Regierungschefs die Afrikanische Kontinentale Freihandelszone (African Continental Free Trade Area) [AfCFTA], die unser eigener Wiederaufbauplan ist, beschleunigen“, sagte Dr. Edem Adzogenu, Exekutivdirektor von AfroChampions. „Wir brauchen jedoch Technologien, wie z. B. raumbezogene Lösungen, um die AfCFTA zu operationalisieren.“

Langfristig werden die Lösungen von Esri die Projekte vorantreiben, die Teil des Billionen-Dollar-Investitionsrahmens von AfroChampions sind, einem 360-Grad-Leitplan, der offiziell von der Afrikanischen Union gebilligt wurde und in der die Kernbereiche der AfCFTA Transport und Konnektivität, die Beseitigung nichttarifärer Hemmnisse, kostengünstige Energie sowie Wertsteigerung und Industrialisierung in einer modernisierten digitalen Wirtschaft sind.