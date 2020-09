Ölpreise sinken wieder - Opec-Förderdisziplin lässt nach

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Freitag anfängliche Gewinne nicht halten können und sind leicht gefallen. Händler nannten die allgemein trübe Finanzmarktstimmung als Grund. Gegen Mittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 41,88 US-Dollar. Das waren sechs Cent weniger als am Donnerstag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um zehn Cent auf 40,21 Dollar.

Wie schon an den Vortagen war die Preisentwicklung am Rohölmarkt auch vor dem Wochenende stark durch die allgemeine Marktstimmung geprägt. Verschlechtert sich die Stimmung der Anleger, werden meist auch die Ölnotierungen belastet. Bessert sich die Stimmung, profitieren viele riskante Anlageklassen, zu denen auch Erdöl zählt.