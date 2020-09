AUTODOC investe milioni nel nuovo magazzino di Stettino / Il rivenditore online di ricambi per auto raddoppia il suo spazio logistico a Stettino (FOTO)

Stettino (ots) - AUTODOC, leader europeo nella vendita online di ricambi,

accessori e attrezzature per il settore automobilistico, ha inaugurato venerdì

scorso il suo nuovo centro logistico di Stettino. Con il nuovo edificio "M13",

AUTODOC raddoppia la superficie di stoccaggio che a Stettino conta ora quasi

26.700 metri quadrati. Nel nuovo magazzino, che sarà gestito in modo

semiautomatico, verranno creati fino a 800 nuovi posti di lavoro. Nonostante la

crisi dovuta al coronavirus, la società necessita urgentemente di capacità

aggiuntive, ha spiegato il CEO di AUTODOC Alexei Erdle agli ospiti presenti alla

cerimonia di inaugurazione. AUTODOC, fondata undici anni fa a Berlino, continua

a crescere senza sosta. Nel 2019 la società è riuscita ad aumentare il proprio

fatturato del 48% fino a quasi 615 milioni di euro; anche per i prossimi anni è

prevista un'ambiziosa strategia di crescita.



Un successo per Stettino







a Stettino. La società ha aperto il suo primo punto di rifornimento locale per

ricambi auto, accessori e beni di consumo lungo l'autostrada A6, nel distretto

di Zalom-Kasztanowe, solo nel 2018. Oggi vi lavorano quasi 1600 impiegati e

lavoratori a contratto. Ogni giorno vengono disimballati e reimballati,

indirizzati e spediti ai clienti finali quasi 75.000 prodotti. Grazie alla

semiautomazione dei processi, la capacità di movimentazione del nuovo magazzino

è notevolmente superiore. Mentre in precedenza venivano gestiti giornalmente

25.000 ordini, in futuro potranno essere gestiti fino a 61.000 ordini.



La sede di Stettino si è chiaramente affermata come la più importante sede

logistica di AUTODOC con investimenti complessivi pari a circa 11,0 milioni di

euro a partire dal suo lancio. La società, fondata dodici anni fa a Berlino,

continua inoltre a gestire un magazzino nel quartiere berlinese di Lichtenberg;

tuttavia, quest'ultimo ha raggiunto le sue capacità massime a causa della

mancanza di spazio per l'espansione. AUTODOC deve disporre dei magazzini per

poter consegnare la merce ordinata dai clienti online nel più breve tempo

possibile. La società punta infatti principalmente sulla consegna "on-demand". I

prodotti ordinati online vengono consegnati ad AUTODOC dai produttori e inviati

al cliente quasi immediatamente. Con la sua straordinaria gamma di 2,5 milioni

di prodotti, i suoi prezzi concorrenziali, il suo servizio di assistenza clienti

superiore alla media e la sua rapidità di consegna, AUTODOC sta conquistando una

quota di mercato in costante crescita nel settore dei ricambisti per auto

stazionari.



Un mercato del lavoro competitivo



