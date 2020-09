Deutsche Anleihen etwas schwächer

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Montag etwas gesunken. Eine allgemein freundliche Stimmung an den Finanzmärkten mit zum Teil starken Aufschlägen an den Aktienmärkten in Europa belastete die Festverzinslichen.

Der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel gegen Mittag um 0,07 Prozent auf 174,49 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug minus 0,51 Prozent.