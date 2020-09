STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Positiver Start in die neue Handelswoche

Freundlicher Start in die neue Woche: Rückenwind erhielt der DAX dank der Erholung der amerikanischen Indizes am letzten Freitag zu Handelsschluss und greift die Marke von 12.800 Punkten an. Auch die Futures auf die amerikanischen Indizes lassen zu Wochenbeginn einen sehr freundlichen Beginn erwarten. Siemens Energy ab heute börsennotiert

Die von Siemens abgespaltete Siemens Energy feiert heute ihr Börsendebüt. Die Aktie zeigt sich mit einer Preisspanne von 20,49 Euro zu 22,63 Euro sehr volatil - mit einer Vielzahl von kleineren Umsätzen. Aktionäre erhielten für zwei Siemens-Aktien eine Siemens Energy Aktie ins Depot gebucht. Insgesamt wurden auf diese Weise 55% der Siemens Energy Aktien verteilt. 35,1% der Siemens Energy Aktien verbleiben bei Siemens und die restlichen 9,1% werden dem Siemens-Pensionsfonds zugewiesen. Auch die Siemens-Aktie wird heute sehr rege gehandelt. Die Aktie notiert zwar 3,42% schwächer bei 108,98 Euro. Wegen der neuen Siemens Energy-Aktien wird dieser Verlust aber mehr als kompensiert. Unterm Strich können sich die Siemens/Siemens Energy Aktionäre über einen Tagesgewinn freuen. Bei der zuletzt arg gebeutelten Nel ASA Aktie greifen heute die Anleger zu. Für die Aktie geht es heute über 5% auf 1,52 Euro aufwärts. Die Marktkapitalisierung des norwegischen Unternehmens beträgt gegenwärtig 2,15 Milliarden Euro.

Börse Stuttgart TV

Gewinne von mehr als 270% in einem Jahr: Im MDAX und im SDAX verstecken sich einige Aktien, deren Performance sich auf Jahressicht durchaus sehen lassen kann. Andreas Lipkow von der comdirect kürt die erfolgreichsten Aktien und verrät, was diese beflügelt. Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=NMpQVCKWw60