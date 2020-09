Das Börsendebüt feierte der Fahrdienstleister Uber Anfang Mai 2019 mit einem Eröffnungskurs bei 42,00 US-Dollar. Nach einem Verlaufshoch bei 47,08 US-Dollar zwei Monate später ging das Papier anschließend in einen Abwärtstrend über und endete auf dem Höhepunkt des Corona-Crashs bei 13,71 US-Dollar. Seit Mitte März präsentiert sich die Aktie aber wieder deutlich stärker, in den Sommermonaten gelang es sogar um 28,40 US-Dollar einen eindeutigen Doppelboden aufzustellen und abermals an die obere Trendkanalbegrenzung zuzulegen. Ein nachhaltiger Ausbruch blieb bislang aus, allerdings lässt die Entwicklung seit August letzten Jahres auf eine inverse SKS-Formation schließen, die eine mittelfristige Trendwende nach sich ziehen könnte.

Ausbruch schon bald möglich

Solange Uber unterhalb seiner oberen Trendkanalbegrenzung notiert, halten sich Bullen und Bären das Gleichgewicht. Ein Anstieg über die aktuellen Monatshochs von 38,52 US-Dollar könnte jedoch den Stein ins Rollen bringen und für erste Gewinne zurück an die Jahreshochs von 41,86 US-Dollar sorgen. Darüber bestünde schließlich die Möglichkeit an die Verlaufshochs aus 2019 bei 47,08 US-Dollar zuzulegen und die inverse SKS-Formation regelkonform aufzulösen. Wer sich ebenfalls den bullischen Marktkräften im Falle eines Kaufsignals anschließen möchte, kann hierzu beispielsweise auf das mit einem Hebel von 5,5 ausgestattete Open End Turbo Long Zertifikat WKN MA19CC tun. Bärische Kursmuster würden sich dagegen unterhalb des 200-Tage-Durchschnitts bei aktuell 32,70 US-Dollar ergeben, in diesem Fall müsste ein Rücklauf zurück auf das Niveau der rechten Schulter um 28,39 US-Dollar einkalkuliert werden. Alles darunter bringt die SKS-Formation sehr stark ins Wanken.