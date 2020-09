NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien von Boeing haben am Montag ihre jüngste Erholungsrally fortgesetzt. Mit einem Plus von 6,44 Prozent auf 166,08 US-Dollar belegten sie wie schon am vergangenen Freitag erneut den Spitzenplatz im Leitindex Dow Jones Industrial , der mit einem Anstieg um 1,5 Prozent an seine positive Tendenz vor dem Wochenende anknüpfte.

Mit dem Anstieg erreichten die Aktien des Flugzeugbauers ihren höchsten Stand seit mehr als einer Woche. Am Donnerstag waren sie noch auf den tiefsten Stand seit Anfang Juni abgerutscht, dann aber setzte die Erholung ein mit ermutigenden Meldungen zum Krisenflieger 737 Max, der die Anleger seit anderthalb Jahren mit einem Flugverbot beschäftigt.