New Wave Holdings unterzeichnet Absichtserklärung zur Gründung eines Joint Ventures für die digitale Vermarktung und den Online-Handel von abgepackten Verbrauchsgütern

TORONTO, 29. September 2020 ‐ New Wave Holdings Corp. (das „Unternehmen“ oder „New Wave“) (CSE: SPOR, FWB: 0XM2, OTC:TRMND), ein Investment-Emittent, der Kapital und Unterstützungsleistungen zur Verfügung stellt, gibt bekannt, dass das Unternehmen mit Joshua Neilly und Branislav Nikolic eine Absichtserklärung zur Gründung eines Joint Ventures im Hinblick auf die Errichtung einer digitalen Marketinggesellschaft mit Sitz in Irland unterzeichnet hat. New Wave erwirbt eine Beteiligung von 50 % am Betrieb dieses Co-Ventures, das unter dem Namen N2 Logics Inc („N2 Logics“) oder einem ähnlichen Namen firmiert. N2 Logics ist ein Privatunternehmen, das Unterstützungsleistungen im digitalen Marketing und zur Steigerung des Online-Wachstums anbietet. Das Technikerteam ist hervorragend qualifiziert, um Online-Plattformen für den Internethandel bei der bestmöglichen Steigerung ihrer Präsenz zu unterstützen und potenzielle Kunden mit Online-Kaufinteresse zu erreichen.