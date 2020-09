Die Bullen schwingen heute bei Jungheinrich eindeutig das Zepter. Denn die Aktie kann aktuell ein Plus von rund drei Prozent vorzeigen. Ein Ansteilsschein kostet nun schon 29,08 EUR. Wurden die Bären dadurch dauerhaft in die Flucht geschlagen?

Deutlich verbessert hat sich das Gesamtbild aus Sicht der Technischen Analyse. Mit diesem Plus schiebt sich die Aktie wieder an einen wichtigen Bremsbereich heran. Immerhin genügt dem Wert ein weiteres Plus von rund drei Prozent für den Sprung auf neue 4-Wochen-Hochs. 29,90 EUR markieren bis heute diesen Hochpunkt. An Brisanz fehlt es der Kursentwicklung also nicht.

Wenn Sie die 200-Tage-Linie betrachten, dürften Sie allen langfristig arbeitenden Investoren gratulieren. Schließlich steht dieser Indikator bei 20,33 EUR und zeigt damit weitere Kursgewinne an. Die heutige Rallye ist also ein eindrucksvoller Beleg, wie heftig die Kurse innerhalb langfristiger Aufwärtstrends explodieren können.

Fazit: Wie es bei Jungheinrich weitergeht, lesen Sie in unserem brandaktuellen Sonderreport. Hier kostenfrei lesen.