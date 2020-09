---------------------------------------------------------------------------

KROMI veröffentlicht Geschäftsbericht 2019/2020



- KROMI erzielt deutlich verbessertes, leicht positives EBIT trotz Corona-Pandemie



- Nach 4 Prozent Umsatzwachstum in H1, deutlicher coronabedingter Umsatzrückgang in Q4



- Gesamtumsatz 2019/2020 reduziert sich um rd. 7 Prozent gegenüber Vorjahr

- EBIT gegenüber dem Vorjahr um rd. 1,3 Mio. EUR auf 0,1 Mio. EUR gesteigert

Hamburg, 30. September 2020 - Die KROMI Logistik AG veröffentlicht heute den Finanzbericht für das Geschäftsjahr 2019/2020 (01. Juli 2019 bis 30. Juni 2020), das sich von sehr wechselhaften Entwicklungen geprägt zeigte. Trotz wirtschaftlicher Abkühlung war KROMI im ersten Halbjahr auf Wachstumskurs. Im Zuge der Corona-Pandemie jedoch reduzierten viele Kunden ihre Produktionsniveaus ab März 2020 massiv mit entsprechendem Effekt auf das Geschäft von KROMI. Trotz eines in der Konsequenz geringeren Umsatzes im Gesamtgeschäftsjahr von 69,4 Mio. EUR (Vorjahr: 74,8 Mio. EUR), erzielte KROMI ein deutlich verbessertes, leicht positives EBIT von 0,1 Mio. EUR.

Bernd Paulini, Vorsitzender des Vorstands, kommentiert: "Unser weiterentwickeltes Geschäftsmodell mit der transparenten Darstellung unserer Serviceleistung und dem verbundenen Kundennutzen stieß auf sehr positive Resonanz im Markt. Den positiven Trend des ersten Halbjahres 2019/2020 wollten wir entsprechend auch in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres fortsetzen. Auch wenn die Corona-Pandemie zur Unzeit kam, lässt sich festhalten, dass die fundamentale Nachfrage nach ganzheitlichen Tool Management-Lösungen in unseren Kernmärkten weiterhin besteht." Finanzvorstand Christian Auth ergänzt: "Aufgrund der bereits zu Beginn des Geschäftsjahres umgesetzten Schritte zur Kostensenkung konnten wir in diesen herausfordernden Zeiten trotz des Umsatzrückgangs mit 0,1 Mio. EUR ein positives operatives Ergebnis erzielen. Weiterhin haben wir sehr gute Fortschritte bei der Working Capital-Optimierung gemacht und einen Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit von 7,2 Mio. EUR generiert."