Berlin, 30. September 2020



Amtsniederlegung des Aufsichtsratsvorsitzenden



Der Aufsichtsratsvorsitzende der First Sensor AG, Herr John Mitchell, hat der Gesellschaft heute mitgeteilt, vor dem Hintergrund seines Ausscheidens bei TE Connectivity zum Ablauf des 31. Dezember 2020 sein Amt als Mitglied des Aufsichtsrats und Vorsitzender des Gremiums mit Wirkung zum Ablauf des 31. Oktober 2020 niederzulegen. Die Vakanz im Aufsichtsrat soll kurzfristig nachbesetzt werden. Bis zur Wahl eines neuen Vorsitzenden durch den Aufsichtsrat wird der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende, Herr Peter McCarthy, satzungs- und gesetzesgemäß die Aufgaben des Vorsitzenden wahrnehmen.



