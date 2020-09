Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020) konnte wirklich die hohen Erwartungen erfüllen, die im Vorfeld des "Plug Symposium"s diskutiert worden sind. Der Beweis einer überzuegenden Präsentation wurde durch Morgan Stanley erbracht: Kursziel um rund 40% erhöht, und die Empfehlung die Aktie ab sofort "überzugewichten".

Morgna Stanley fand nicht nur an den Unternehmensmeldungen im Vorfeld des Symposiums Gefallen, die natürlich bei der Präsentation nochmals thematisiert worden sind, sondern auch die Fortschritte in der vertikalen Integration der Plug Power Gruppe, die durch die letzten Übernhamen zementiert und beschleunigt worden sind, durch eine Elektrolysetechnik, die den Platzhirschen Konkurrenz machen kann - Plug biette jetzt alles aus einer Hand: Verbrauch (Brennstoffzelle) und Produktion (Elektrolyse) und Infrastruktur. Morgan Stanley traut Plug Power mehr als anderen Playern zu, Wirtschaftlichkeit im Wasserstoffmarkt zu implementieren - eher und effektiver als die Konkurrenten. Zwar ist das Allzeithoch der Aktie, erreicht Anfang September diesen Jahres, noch knapp 10% entfernt, aber nicht meilenweit.

Aktuell sieht die NASDAQ Kurse von 13,54 USD (12.19 Uhr NYT) - mit 2,93 % im Plus in Richtung 14,35 USD Allzeithoch. Schwung brachten - wie auch andere Analysten und Finanzjournalisten betonten - auch die Linde-Kooperation, die eine Tür öffnet für einen Riesenmarkt. Nicht zu vergessen die vertraglichen Rahmenvereinbarungen, um diemindestens 50% Anteil "grünen" Wasserstoffs an der Gesamt-Wasserstoff- Produktion des Unternehmens "sicher" zu erreichen.

Adressiert wird laut Morgan Stanley ein Markt, der nach dem Willen der Industrienationen ab 2050 zu einem Viertel mit Wasserstoff als Energieträger versorgt werden soll. EIN BILLIONEN-Markt - nicht ein MILLIARDENMARKT. Und Plug Poer soll laut Morgan Stanley eine wichtige Rolle in diesem Markt spielen können. Neben den Riesen Linde, Air Liquide, Air Products and Chemicals aus dem Wasserstoffpool auch die großen Automobilproduzenten Toyota und Daimler, denen man bei Morgan etwas zutraut - und eben nebne ITM auch die kleine Plug Power - oder besser gesagt die noch kleine?