BADEN-BADEN - Der wegen der Vorwürfe der Bilanzmanipulation unter Druck stehende Leasingspezialist Grenke kämpft auch weiter mit den Folgen der Corona-Pandemie. Zwar konnte das Unternehmen trotz der Anschuldigungen im vergangenen Quartal etwas mehr Leasing-Neugeschäft machen als erwartet, deren Wert lag aber nach wie vor deutlich unter dem Niveau des Vorjahres, wie das Unternehmen am Freitag in Baden-Baden mitteilte. Unterdessen wurde bekannt, dass auch die Geldwäsche-Spezialeinheit des Zolls FIU im Zusammenhang mit mehreren gegen Grenke erhobenen Verdachtsmeldungen ermittelt.

HANNOVER - Die viel diskutierte Kapitalerhöhung beim von der Corona-Krise schwer getroffenen Reisekonzern Tui könnte tatsächlich kommen. Das bereits staatlich gestützte Unternehmen erwägt nun einen solchen Schritt, um die Belastungen durch die Covid-19-Pandemie besser abfedern zu können. Die Maßnahme könne kurz- oder mittelfristig erfolgen, teilte Tui am späten Donnerstagabend in Reaktion auf entsprechende Presseberichte in Hannover mit. Am Freitagmorgen verlor die Tui-Aktie vorbörslich auf der Handelsplattform Tradegate mehr als zwei Prozent.

Tesla bleibt auch in Corona-Krise stramm auf Wachstumskurs

PALO ALTO - Während die Corona-Pandemie den Automarkt insgesamt ausbremst, legt Tesla weiter kräftig zu. Der US-Elektroautobauer von Starunternehmer Elon Musk brachte im dritten Quartal 139 300 Fahrzeuge an die Kundschaft, wie er am Freitag am Firmensitz im kalifornischen Palo Alto mitteilte. Damit stellte Tesla einen neuen Rekord auf und übertraf sowohl den Wert aus dem Vorjahr von 97 000 Autos als auch den aus dem Vorquartal von 90 650 bei Weitem. Analysten hatten mit rund 137 000 Auslieferungen gerechnet. Die Aktie blieb jedoch vorbörslich im negativen Gesamtmarkt unter Druck.

Walmart verkauft Lebensmittelhändler Asda für 6,8 Milliarden Pfund

WASHINGTON - Der US-Supermarkt-Riese Walmart will einen Großteil seiner Beteiligung am Lebensmittelhändler Asda in Großbritannien an Investoren verkaufen. Der Verkaufspreis liege bei 6,8 Milliarden britischen Pfund (7,47 Mrd Euro), wie Walmart am Freitag in Washington mitteilte. Der Konzern erwartet im kommenden Jahr einen Verlust in Höhe von 2,5 Milliarden US-Dollar im Zusammenhang mit dem Verkauf. Der Deal soll voraussichtlich im ersten Halbjahr 2021 abgeschlossen sein. Zu den Investoren gehören TDR Capital und die Issa-Brüder, die hinter dem Tankstellenbetreiber EG Group stehen.