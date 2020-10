Die Corona-Infektion des US-Präsidenten Donald Trump hat am Freitag zeitweise für Turbulenzen an den Märkten gesorgt: Während der Goldpreis bis auf 1.917 US-Dollar je Feinunze (31,1 Gramm) stieg, gaben Aktien kräftig nach. Welchen mittelfristigen Einfluss könnte Trumps Corona-Infektion auf den Goldpreis haben? Das sagen Edelmetall-Experten.

Analysten des deutschen Edelmetallhändlers Heraeus erklärten heute gegen gegenüber wallstreet:online: „Wie turbulent es weitergeht, hängt entscheidend vom Krankheitsverlauf des US-Präsidenten ab. So dürfte ein schwerer Krankheitsverlauf für Turbulenzen an den Märkten sorgen und den Goldpreis entsprechend unterstützen. Berichte über eine mögliche kurzfristige Entlassung von Trump aus dem Krankenhaus sorgten heute Morgen jedoch zunächst für Entspannung – Gold rutschte in diesem Umfeld wieder unter die 1.900er-Marke. Kurzfristig sollte das Edelmetall dennoch gefragt bleiben: Neben der Corona-Erkrankung des US-Präsidenten fördert die Unsicherheit rund um die Brexit-Verhandlungen das Interesse an dem Edelmetall.“