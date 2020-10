FRANKFURT/LONDON/MADRID (dpa-AFX) - Brummende Geschäfte in den USA haben die jüngste Erholung der Aktien von Nordex am Dienstag weiter angetrieben. Die Papiere des Windanlagenherstellers zogen bis zum Mittag um gut sechs Prozent auf 12,73 Euro an. Damit hatten sie im moderat steigenden Nebenwerteindex SDax die Nase vorn.

Nordex soll 62 Turbinen für einen Windpark im Mittleren Westen der Vereinigten Staaten liefern. Mit dem Bau soll im Frühjahr 2021 begonnen werden.