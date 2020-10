Gaia Metals Corp. erhält Bohrgenehmigung und beauftragt Major Drilling mit der Durchführung seines ersten Bohrprogramms im Goldkonzessionsgebiet Freeman Creek (Idaho, USA)

Das Unternehmen freut sich ferner mitzuteilen, dass es Major Drilling America Inc. aus Salt Lake City (Utah, USA) formell mit der Durchführung des Diamantbohrprogramms bei Freeman Creek beauftragt hat. Die erste Bohrung soll innerhalb der nächsten 10 Tagen beginnen. Das Bohrprogramm wird zunächst rund 5 bis 6 Bohrlöcher mit HQ-Kern über 1.000 m umfassen und sich auf das Prospektionsgebiet Gold Dyke konzentrieren.

Das Prospektionsgebiet Gold Dyke ist das am weitesten fortgeschrittene Zielgebiet im Konzessionsgebiet, das in der Vergangenheit Gegenstand einiger erster Testbohrungen mit ermutigenden Ergebnissen war. Dazu gehören zwei mineralisierte Abschnitte aus Drehbohrungen, die in den 1980er Jahren von St. Joe American Corp. niedergebracht wurden und die noch weiterverfolgt werden müssen: 1,5 g/t Au und 12,1 g/t Ag über 44,2 m (RDH-8) und 1,7 g/t Au und 17,1 g/t Ag über 21,3 m (RDH-10). Die Mineralisierung in der Bohrung beginnt an der Oberfläche und erstreckt sich bis in eine Tiefe von mindestens 50 m und muss durch zusätzliche Bohrungen weiterverfolgt werden. Es wurden auch starke Werte für Kupfer, Blei und Zink gemeldet; der Gehalt dieser Metalle wurde jedoch nicht immer analysiert.

Im Rahmen des Diamantbohrprogramms wird ein Zwillingsloch zum historischen Drehbohrloch RDH-8 niedergebracht; außerdem sollen andere Zielgebiete in diesem Bereich erprobt werden, die im Zuge der jüngsten Explorationen an der Oberfläche ermittelt wurden. Darüber hinaus plant das Unternehmen, vor dem ersten Schneefall bei Carmen Creek ein anschließendes Übertageprogramm zu initiieren, das parallel zum in Gold Dyke anstehenden Bohrprogramm durchgeführt wird und sich auf die weitere übertägige Abgrenzung der bekannten Zone(n) sowie die Entdeckung zusätzlicher paralleler Zonen konzentriert.