Der Handelstag begann schwach und in Frankfurt reichte es auch am Nachmittag nicht für eine Gegenbewegung. Grund für die Zurückhaltung der Investoren waren die Aussagen von US-Präsident Trump zu einem weiteren Stimuluspaket. Die Verhandlungen dazu erklärte der Präsident für beendet, was die Märkte gestern unter Druck setzt. Heute macht sich Trump für Hilfszahlungen von 25 Mrd. USD für Airlines stark, was den Sektor anziehen ließ. Zudem wurde bekannt, dass die Mehrheitsführerin im Repräsentantenhaus und Finanzminister Mnuchin weiter über ein solches Paket reden wollen.Die Industrieproduktion in Deutschland ist im August um 0,2 Prozent gegenüber dem Vormonat gesunken, verglichen mit dem Vorjahresmonat stand ein Minus von 9,6 Prozent.In New York steigt der Dow Jones Index um 1,5 Prozent auf 28.175 Punkte, die NASDAQ klettert um 1,6 Prozent auf 11.326 Punkte.Im deutschen Handel verbesserten sich Biotest um 2,3 Prozent auf 27,20 Euro. Papiere von Qiagen stiegen um 1,1 Prozent auf 46,30 Euro und für Vita34 ging es um 0,8 Prozent auf 12,45 Euro aufwärts.Ebenfalls im Plus schlossen MagForce, die 0,5 Prozent auf 2,23 Euro hinzugewannen.Auf der anderen Seite standen Evotec, die sich um 2,2 Prozent auf 21,89 Euro verbilligten. MorphoSys verloren 1,8 Prozent auf 97,36 Euro und für BioFrontera ging es um 0,6 Prozent auf 3,48 Euro nach unten.An der Wall Street steigt der NASDAQ Biotechnology Index um 1,8 Prozent auf 4.414 Punkte.Hier klettern Sarepta Therapeutics um 3,0 Prozent auf 143,68 USD, für Amgen geht es um 1,8 Prozent auf 257,24 USD aufwärts.Papiere von Arrowhead Pharma verteuern sich um 1,7 Prozent auf 47,17 USD, Vertex Pharma klettern um 1,2 Prozent auf 263,97 USD, für Regeneron Pharma geht es um 1,3 Prozent auf 588,91 USD nach oben und Gilead Sciences können 0,4 Prozent auf 62,78 USD hinzugewinnen.Der Einsatz künstlicher Intelligenz wird in den nächsten Jahren weiter zunehmen. Nicht nur autonomes Fahren oder persönliche digitale Assistenten werden dabei den Menschen unterstützen. Auch im professionellen Umfeld rückt der breite Einsatz immer näher.Perimeter Medical Imaging AI, Inc. (WKN: A2P6BF) setzt künstliche Intelligenz bei der Bildgebung in Geräten ein, die Chirurgen, Radiologen und Pathologen bei der Visualisierung von mikroskopischen Gewebestrukturen bei einem klinischen Eingriff unterstützt.Perimeter Medical Imaging hat ein eigenes Bildgebungssystem entwickelt, das mit KI-Algorithmen kombiniert die Krebschirurgie revolutioniert. In einem ersten Schritt betrifft dies vor allem die Brustkrebschirurgie. Die Plattformtechnologie erlaubt es aber, bei jeder Krebsoperation eingesetzt zu werden. Die OTIS-Plattform wurde von der FDA in den USA als Bildgebungsgerät zugelassen und könnte aufgrund des Geschäftsmodells von Perimeter Medical Imaging bereits im vierten Quartal 2020 erste Umsätze generieren.Quelle:www.perimetermed.comDas leistungsstarke Geschäftsmodell Perimeter Medical Imaging nimmt dabei Anleihen bei den etablierten Herstellern von Trockenrasierern, die einen regelmäßigen Kauf von neuen Rasierklingen erfordern. Im Falle von Perimeter Medical Imaging werden dabei bei jeder Operation Verbrauchsmaterialien im Wert von 750 USD benötigt.Die Technologie des Unternehmens kommt auch in der Branche gut an. Das Cancer Prevention and Research Institute of Texas hat Perimeter Medical Imaging im August 2019 einen Forschungszuschuss in Höhe von 7,4 Mio. USD gewährt. Perimeter Medical Imaging stand dabei im Wettbewerb mit fast 30 anderen Unternehmen. 