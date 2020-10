ADVA setzt ehrgeizige neue Ziele zur drastischen Reduzierung der Kohlenstoffemissionen

ADVA (FWB: ADV) gab heute bekannt, dass die selbstgesetzten strengen Ziele zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen von der Science Based Targets Initiative (SBTi) bestätigt wurden. Die neue Verpflichtung steht im Einklang mit den ehrgeizigsten Zielen des Pariser Klimaabkommens: Begrenzung des globalen Temperaturanstiegs auf 1,5°C über dem vorindustriellen Niveau. ADVA ist einer der ersten Ausrüster für Telekommunikationsnetze, der die Ziele von SBTi validieren ließ. Das Unternehmen hat sich nun verpflichtet, die betrieblichen Emissionen bis 2032 um 67% zu reduzieren. Die neuen Ziele sind Teil einer ganzheitlichen Nachhaltigkeitsstrategie, die mit umfassenden Verbesserungen der Energieeffizienz von ADVAs gesamter Produktlinie einhergeht. Die Ziele sind auch ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Klimaneutralität der eigenen Produktionsprozesse.

„Dieses neue Versprechen bringt uns in Einklang mit den schärfsten international vereinbarten Zielen zur Bekämpfung von Treibhausgasen. Indem wir unsere betrieblichen Emissionen um 67% senken, tragen wir dazu bei, die globale Erwärmung unter den kritischen Werten zu halten und unser Unternehmen deutlich näher an eine kohlenstoffneutrale Zukunft heranzuführen“, sagte Klaus Grobe, Director, Sustainability bei ADVA. „Unser verschärfte Zielsetzung verdeutlicht die Stärke unseres Engagements für Umweltschutz und unsere gesellschaftliche Verantwortung. Darüber hinaus geht es Hand in Hand mit unserer kontinuierlichen Innovation zur Reduzierung der Emissionen über den gesamten Lebenszyklus unserer Produkte. Durch die Steigerung der Energieeffizienz, auch bei steigendem Datenbedarf, schaffen wir ein wirklich nachhaltiges digitales Ökosystem und helfen unseren Kunden, ihre eigenen ehrgeizigen Nachhaltigkeitsziele zu erreichen.“