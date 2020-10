Mirova erhält PRI Auszeichnung

Weltweit haben mehr als 3.000 Investment Manager und Asser Owner die PRI unterzeichnet. Aus der gesamten Natixis Gruppe befindet sich zudem ‘Natixis Versicherungen’ in der PRI Leaders Group 2020.

Die Aufnahme in die PRI-Spitzengruppe ist eine Anerkennung für Mirova's Kompetenz rund um die Berechnung des CO2-Fußabdrucks in Portfolios und Marktindizes. Im Gegensatz zu den meisten bestehenden Ansätzen geht die Mirova-Methodik von einer "Lebenszyklus"-Betrachtung des Kohlenstoff Fußabdrucks aus, wobei alle mit den Produkten und Dienstleistungen der Unternehmen verbundenen Emissionen berücksichtigt werden. Dieses Vorgehen, das ab 2016 praktiziert wird, ermöglicht es Mirova, den Klima-Impact der Portfolios zu bewerten und die Klimaauswirkungen von Investitionsentscheidungen so genau wie möglich zu überwachen. Mirova war so in der Lage, den CO2-Fußabdruck in den Portfolios deutlich zu reduzieren. In Mai 2018 konnte die französische Fondsgesellschaft bekannt geben, dass alle ihre Portfolios auf ein Erwärmungsszenario von 2°C ausgerichtet sind, was im Einklang mit dem Pariser Klimavertrag steht.

Neben der Aufnahme in die PRI Leaders Group erhielt Mirova im Bereich der ESG-Aktienanlage nun bereits im fünften Jahr in Folge die höchste Bewertung, A+. Gewürdigt wurden unter anderem die Solidität des nachhaltigen Anlageprozesses, dessen Transparenz, die proaktive Impact-Messung sowie insgesamt der Beitrag zur Förderung und Professionalisierung verantwortungsbewusster Investitionen.