Tieftraurige Gesichter gibt es heute bei Thyssenkrupp-Aktionären zu sehen. Schließlich schwächelt der Kurs und geht rund sieben Prozent in die Knie. Das bedeutet, dass mittlerweile nur noch 4,13 EUR für ein Papier hingelegt werden müssen. Steht uns hier jetzt eine Krise ins Haus?

Dieser Kursrutsch hat die mittelfristigen Aussichten merklich getrübt. Da Thyssenkrupp immer weiter in Richtung einer wichtigen Unterstützung rutscht. So errechnet sich aktuell noch ein Abstand von rund acht Prozent zum 4-Wochen-Tief. Diese Chartmarke liegt bei 3,82 EUR. Es könnte kurzfristig also mächtig knallen bei Thyssenkrupp.

Die für viele Anleger maßgebliche 200-Tage-Linie verläuft aktuell bei 5,92 EUR. Langfristig gelten für Thyssenkrupp demanch Abwärtstrends. Die Kurspfeile im mittelfristigen Anlagehorizont zeigen nach unten, weil die Aktie unterhalb der dafür maßgeblichen 50-Tage-Linie bei derzeit 5,34 EUR notiert.

