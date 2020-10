Corona-Krise beschleunigt drei Trends im digitalen Marketing

Köln (ots) - Lokale Unternehmer müssen auch online auf sich aufmerksam machen

und neue digitale Angebote schaffen, um zu überleben. Welche digitalen Trends

vor allem für Handel und Dienstleister 2020 rasant an Bedeutung gewonnen haben,

weiß Patrick Hünemohr, Geschäftsführer von Greven Medien.



Trend 1: Öffnungszeiten-Snippets





Schon seit Anfang 2020 wurden die Answer Boxen bei Google , auch FeaturedSnippets genannt, immer wichtiger. Sie liefern dem User direkt eine Antwort aufeine konkrete Frage. Gerade die angepassten Öffnungszeiten informieren währendder Corona-Krise in Echtzeit. Google hat für die Google My Business-Profile inden vergangenen Monaten wichtige Updates eingeführt: Unternehmen könnenInformationen zu Covid-19 prominent anzeigen und "Weitere Öffnungszeiten" beiBedarf hinzufügen. Für lokale Unternehmen vor Ort ist es unabdingbar, alsVisitenkarte auf Google ihr Google My Business Profil aktuell zu halten, umpotenzielle Kunden mit Basisinformationen zu versorgen.Trend 2: VideomarketingDa die Pandemie persönliche Kontakte beschränkt, wird das Videomarketingzunehmend interessanter für Unternehmen. Wichtige Geschäftskontakte lassen sichpersönlicher ansprechen, ob mit Live-Videos, personalisierten Videos oderkaufbarem Video Content, der die Customer Journey verkürzt undProduktbestellungen vereinfacht. Gerade für regionale KMU sind die Chancen idealmit kurzen, prägnanten und lokal relevanten Videos in die vorderenSuchergebnissen zu gelangen.Trend 3: Social CommerceDie Corona-Krise hat den Trend verstärkt, dass Unternehmen Social Media-Kanälemit sogenannten Shoppable Posts als direkten Verkaufskanal nutzen. Da SocialCommerce über Instagram oder Facebook deutlich kostengünstiger ist alsklassische Commerce Kampagnen wie beispielsweise Google Shopping, nutzen auchviele KMU diese Möglichkeit. Dank Targeting lassen sich die Posts gezieltregional ausspielen und die richtigen Zielgruppen mit relevanten Angebotenansprechen. Social Commerce hat sich in kürzester Zeit erfolgreich im digitalenMarketing-Mix von lokalen KMU etabliert - nicht zuletzt aus der Notwendigkeitheraus, während der Pandemie neue Verkaufsmöglichkeiten zu schaffen.