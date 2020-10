Loomis Sayles: US Large Caps im Auge behalten

„Die Renditeaussichten für globale Aktien sind insgesamt positiv“, sagte Craig Burelle, Senior Market Strategies Analyst, des amerikanischen Investmenthauses in einer aktuellen Einschätzung. Mit Blick auf den Kreditzyklus sieht Burelle die Wirtschaft mitten in der Reparaturphase und auf dem Weg zur Erholung. „Wir glauben, dass Risikoanlagen in diesem Umfeld ein positives Renditepotenzial bieten können, insbesondere wenn die Geld- und Finanzpolitik weiterhin unterstützend wirkt“, so der Marktexperte.

Investoren sollten insbesondere auf US-Aktien achten. Die jüngsten Rücksetzer könnten eine attraktive Einstiegsgelegenheit für langfristige Anleger bieten. „Angesichts ihrer starken Gewichtung von wachstumsstarken Technologieunternehmen mit starken Fundamentaldaten bieten vor allem die Large Cap-Indizes weiteres Entwicklungspotential“, sagte Burelle. So könne die Zusammensetzung des S&P 500-Sektors dessen relative Outperformance weiter vorantreiben.

Risiken gehen für Burelle zunächst vor allem vom politischen Umfeld aus. Die bisherige Erholung sei maßgeblich auf die fiskalpolitische Unterstützung der Staaten zurückzuführen. Sollten diese im kommenden Jahr zurückgeschraubt werden, könnte sich daraus erheblicher Gegenwind für die Real- und Finanzmärkte ergeben.