Am Donnerstagvormittag gerät die BioNTech Aktie plötzlich unter Druck. Schon zuvor lag der Biotech-Titel im Minus, das sich dann aber binnen weniger Minuten an der Frankfurter Börse von 74,60 Euro auf 69,70 Euro ausweitet. Schlechte Nachrichten vonseiten des Mainzer Unternehmens liegen nicht vor. Stattdessen sind markt- und charttechnische Effekte zu sehen.Hier scheinen einige Stoplossmarken gerissen worden zu sein. In der aktuell ...