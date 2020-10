Toronto 15.10.2020 - Der Cannabisproduzent Aphria Inc. hat seine Zahlen für das erste Geschäftsquartal vorgelegt. Dabei wurde ein deutlicher Anstieg des Cannabisumsatzes verzeichnet. Das bereinigte EBITDA wurde nahezu verzehnfacht.



Aphrias Nettoumsatz für die drei Monate bis Ende August 2020 betrug 145,7 Mio. CAD und stieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 15,5 Prozent. Der Umsatz setzt sich zusammen aus 82,198 Mio. CAD aus Vertriebsumsätzen und 62,491 Mio. CAD Netto-Cannabisumsätzen. Die Differenz von 1,0 Mio. CAD erklärt das Unternehmen nicht.





Im vierten Quartal des Ende Mai abgelaufenen Geschäftsjahres wurden Vertriebsumsätze von 99,137 Mio. CAD erwirtschaftet, die Netto-Cannabisumsätze lagen bei 53,066 Mio. CAD.Der Bruttoumsatz aus dem Cannabisverkauf erreichte im ersten Geschäftsquartal des neuen Jahres 69,6 Mio. CAD und stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 Prozent und wuchs das sechste Quartal in Folge. Der Nettoumsatz wuchs um103 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.Das Unternehmen teilte weiterhin mit, dass das bereinigte EBITDA bei 10,006 Mio. CAD lag, nach 1,035 Mio. CAD vor einem Jahr.Unter dem Strich stand derweil ein Nettoverlust von 5,095 Mio. CAD, nachdem ein Jahr zuvor noch ein Gewinn von 16,441 Mio. CAD stand.Aphria verkaufte im ersten Quartal 20.882 Kilogramm Cannabisäquivalente. Im Vorquartal waren es 12.557 Kilogramm. Die Cashkosten für das Gramm gingen von 0,88 auf 0,87 CAD zurück, die All-in Kosten sanken von 1,69 CAD auf 1,41 CAD je Gramm.Weiterhin wurde mitgeteilt, dass der Verkaufspreis für das Gramm medizinisches Cannabis auf 7,38 CAD stieg, 6,63 CAD waren es im Vorquartal. Der Preis für das Gramm recreational Cannabis sank von 5,23 auf 4,15 CAD. Aphria teilte mit, dass der Rückgang auf ein großes Angebot von Cannabis zurückzuführen sei, unter anderem auch durch die Marke B!NGO, unter der Cannabis mit geringerer Wirksamkeit verkauft wird.Die letzten Monate waren für die globale Cannabisbranche eine nicht unerhebliche Herausforderung. Die Unternehmen in Kanada konnten von der Einstufung als essentielles Gewerbe profitieren und weiterhin ihre Produktion verkaufen, einfach war es dennoch nicht, wie die Abschreibungen, die Aurora Cannabis kürzlich ankündigte, deutlich machen.Die AMP German Cannabis Group Inc. (WKN: A2PRD0) ist ein Unternehmen, das nicht den Risiken der Produktion ausgesetzt ist, sondern als Zwischenhändler medizinisches Cannabis für den deutschen Markt liefert. Seit Juni 2020 hat das Unternehmen dazu eine Lizenz, welche den Import aus EU-Staaten, aber auch Drittländern wie Kanada nach Deutschland ermöglicht. In einem nächsten Schritt wird dieses dann mit einer guten Marge direkt an Großhändler und Apotheken weiterverkauft.Erste Umsätze wurden bereits im Juli realisiert, wobei AMP German Cannabis Group monatlich drei Kilogramm medizinisches Cannabis aus den Niederlanden bezieht. Künftig sollen aber vor allem Lieferungen aus Kanada Umsätze generieren, wobei erste Bestellungen bereits erfolgt sind. In einem nächsten Schritt AMP ein deutschlandweites Vertriebsnetz aufbauen. Dazu wurde jüngst Marc Wälken von Spectrum Therapeutics, einer Marke von Canopy Growth Germany GmbH, welche wiederum eine Tochtergesellschaft von Canopy Growth ist, abgeworben.Quelle:www.youtube.com/watch?v=xz_2dXTKJEYAMP sieht sich dabei auch als Botschafter für medizinisches Cannabis und hat deshalb eine Online-Diskussionsreihe ins Leben gerufen. Dort sollen Entwicklungen und Herausforderungen um das Thema besprochen werden.AMP German Cannabis hat am 12. Oktober mitgeteilt, dass eine überzeichente Privatplatzierung abgeschlossen wurde. Statt der erwarteten 500.000 CAD wurden mehr als 771.000 CAD eingesammelt. Die eingeworbenen Mittel werde für allgemeine betriebliche Zwecke verwendet. Die gesamte Mitteilung lesen Sie hier:https://bit.ly/312bV70AMP German Cannabis Group Inc. (WKN: A2PRD0) ist vor dem Hintergrund der jüngsten Entwicklungen und vor allem der kommenden Weichenstellungen günstig bewertet. Dies haben auch strategische Investoren erkannt, die bei der jüngsten Kapitalerhöhung einen deutlichen Aufschlag akzeptierten. Wohin es mit AMP German Cannabis Group Inc. (WKN: A2PRD0) geht und welche Rolle Aphrias Tochtergesellschaft CC Pharma dabei spielt, lesen Sie hier:https://bit.ly/3iwFTqhHinweis:Redakteure und Mitarbeiter der Publikationen von PROFITEER/shareribs.com halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Anteile an Wertpapieren, welche im Rahmen dieser Publikation besprochen werden.Die Redakteure und Mitarbeiter geben darüber hinaus bekannt, dass sie nicht die Absicht haben, Anteile der besprochenen Wertpapiere kurzfristig zu veräußern oder kurzfristig zu kaufen.PROFITEER/shareribs.com und seine Mitarbeiter werden für die Vorbereitung, die elektronische Verbreitung und Veröffentlichungen dieser Publikation sowie für andere Dienstleistungen entgeltlich entlohnt. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenkonfliktes, da PROFITEER/shareribs.com an einer positiven Darstellung von AMP German Cannabis Group Inc. interessiert ist.Der Auftraggeber dieser Publikation hält zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Aktien des besprochenen Unternehmens AMP German Cannabis Group Inc. und hat kurzfristig die Absicht, diese zu kaufen oder zu veräußern. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenkonfliktes.PROFITEER/shareribs.com kann nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns vorgestellten bzw. empfohlenen Unternehmen im gleichen Zeitraum besprechen, was zu einer symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung führen kann.Des Weiteren beachten Sie bitte unseren Risikohinweis!