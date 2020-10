CytoTools positioniert sich durch Erweiterung der Tagesordnung der kommenden Hauptversammlung für die Aufnahme neuer Investoren

Darmstadt, 15. Oktober 2020 - Die CytoTools AG (ISIN DE000A0KFRJ1), eine Biotechnologie Holding mit Spezialisierung auf Pharma- und Medizinprodukte, wird nach Gesprächen mit neuen strategischen und institutionellen Investoren eine Erweiterung der Tagesordnung ihrer kommenden Hauptversammlung vornehmen und die Hauptversammlung neu einladen. Entsprechend wird die Gesellschaft der Hauptversammlung die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals vorschlagen, um Handlungsspielraum für die langfristige Finanzierung der Holding zu schaffen.

"Im Rahmen unserer letzten Kapitalmaßnahme zur Finanzierung der Phase-III-Studien von DermaPro in Europa hat unsere Aktionärin Heidelberger Beteiligungsholding auf juristischem Weg versucht, die Eintragung der Kapitalerhöhung unter Beteiligung der Klocke Gruppe an CytoTools zu verhindern", erklärt Dr. Mark-Andre Freyberg, Vorstandsvorsitzender der CytoTools AG. "Weiterhin wurde uns in den vergangenen Wochen von Investoren und Aktionären bestätigt, dass für diese Gruppierung handelnde Personen gezielt falsche Darstellungen nutzen, um Aktionäre der CytoTools AG dazu zu bewegen, im Rahmen der anstehenden Hauptversammlung für eine Absetzung des Aufsichtsrats sowie einen Vertrauensentzug des Vorstands zu stimmen. Wir müssen nun im Sinne aller Aktionäre Transparenz darüber schaffen, damit ein derartiges Verhalten einzelner Aktionäre der Gesellschaft und ihren anderen Aktionären nicht schadet."