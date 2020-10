ESSEN (dpa-AFX) - Dem Traditionskonzern Thyssenkrupp könnte Medienberichten zufolge noch vor dem Wochenende ein Angebot für die komplette Stahlsparte ins Haus flattern. Das britische Unternehmen Liberty Steel wolle für das gesamte Stammgeschäft des MDax-Unternehmens am Freitag eine Offerte abgeben, berichtete der "Spiegel" am Donnerstagabend nach Börsenschluss unter Berufung auf eigene Informationen. Auch die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete am Freitag unter Berufung auf Kreise von einer bevorstehenden Offerte.

Nach dem milliardenschweren Verkauf der Aufzugsparte könnte sich der Ruhrgebietskonzern damit auch von seinen Wurzeln trennen. Auch die indische Tata-Gruppe sowie der schwedische SSAB-Konzern gehörten zu den Interessenten, hieß es in dem Spiegel-Bericht. Thyssenkrupp wollte die Informationen am Freitagmorgen nicht kommentieren.