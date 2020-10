Während die Pandemie in Deutschland, Europa und der gesamten Welt derzeit wieder so richtig aufflammt, schickt sich BioNTech an, die Menschheit vor größerem Schaden zu bewahren. Dabei ist die Mainzer Biotech-Schmiede bestens gerüstet, um im Fall der Fälle extrem schnell reagieren zu können.

Wie BioNTech soeben vermeldete, hat man mit der Impfstoff-Produktion bereits begonnen. Es stehen derzeit ausreichend Produktions-Kapazitäten zur Verfügung, um noch in diesem Jahr rund 100 Millionen Impfstoffdosen herzustellen. Allein im ersten Halbjahr 2021 sollen dann rund 250 Millionen Dosen dazukommen.

Damit geht es jetzt nur noch um das finale „Go“ in der Impfstoffzulassung. In Europa wird der Impfstoff BNT162B2 derzeit im sogenannten Rolling-Review-Verfahren geprüft, um den Vorgang zu beschleunigen. BioNTechs Partner Pfizer arbeitet in den USA dagegen an einer Notfallzulassung. Das könnte bereits im November so weit sein.

Fazit: BioNTech hat seine Hausaufgaben gemacht und scheint derzeit der größte Hoffnungsträger im Kampf gegen die Pandemie zu sein.