---------------------------------------------------------------------------

AURELIUS übernimmt GKN Wheels & Structures von GKN



- Übernahme eines führenden Anbieters von Off-Highway-Rädern und innovativen technischen Lösungen



- Globale Ausrichtung bietet starke Plattform für künftige Add-on-Akquisitionen



- Ausgliederung des Non-Core-Bereichs von GKN als weiteres Beispiel für die Kompetenz von AURELIUS bei komplexen internationalen Veräußerungsprozessen

München / London, 19. Oktober 2020 - Die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A0JK2A8) gibt heute die Übernahme der GKN Wheels & Structures von GKN bekannt. Die Transaktion wird voraussichtlich im November vollzogen und steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die Kartellbehörden.



GKN Wheels & Structures ist einer der weltweit führenden Hersteller von Off-Highway-Rädern und Anbieter von innovativen technischen Lösungen. Das Unternehmen beschäftigt rund 900 Mitarbeiter an vier Produktionsstandorten in Großbritannien, den USA und Dänemark sowie in zwei Testzentren in Italien und den USA. Im Jahr 2019 erwirtschaftete GKN Wheels & Structures weltweit einen Umsatz von mehr als 170 Mio. GBP, was die hervorragende Position des Unternehmens als Zulieferer für die weltweite Agrar-, Bau-, Automobil-, Industrietechnik- und Bergbauindustrie sowie für viele der führenden internationalen Erstausrüster, Distributoren und Integratoren unterstreicht.

Die Transaktion ist ein weiteres Beispiel für die Kompetenz von AURELIUS im Bereich komplexer Veräußerungsprozesse von großen Unternehmen. AURELIUS wird GKN Wheels & Structures in den nächsten Monaten beim Carve-out von GKN unterstützen, für die reibungslose Fortführung des Tagesgeschäfts sorgen und GKN Wheels & Structures unter einem neuen Markennamen als eigenständiges Unternehmen positionieren.



AURELIUS wird die Umsetzung des Businessplans gemeinsam mit dem Managementteam von GKN Wheels & Structures weiter vorantreiben. Aufbauend auf der marktführenden Position des Unternehmens wird das Potenzial für eine weitere Branchenkonsolidierung geprüft. Mit dem operativen Know-how von AURELIUS soll das Geschäft von GKN Wheels & Structures weiter optimiert werden.