Der norwegische Wasserstoffspezialist Nel ASA könnte bald auf eine weitere Einnahmequelle zurückgreifen. Wie soeben bekannt wurde, plant das dänische Wasserstoff-Unternehmen Everful A/S den Gang an die Börse. Nel ASA ist bereits mit einem Anteil von rund zwanzig Prozent an den Dänen beteiligt und könnte so von Kursgewinnen profitieren.

