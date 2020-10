Hoffnung für den Veggie Burger

Berlin (ots) - Im Streit um Veggie-Burger oder -Schnitzel im Europaparlamentbietet die Europäische Volkspartei jetzt einen Kompromiss an. FleischhaltigeProdukte sollen weiter das "Veggie-Label" führen können, sagte der Vorsitzendedes Agrarausschusses, Norbert Lins, dem Tagesspiegel (Mittwochausgabe). DerVeggie-Burger oder die Veggie-Bratwurst könnten danach bleiben. "ReineFleischprodukte" wie Steaks oder Filets sollen dagegen nicht mehr als"Veggie-Filet" bezeichnet werden dürfen. "Wir wollen hier Klarheit für denVerbraucher schaffen, gleichzeitig den Markt für Veggie-Produkte nichtausbremsen", betonte Lins. Das Parlament stimmt in dieser Woche darüber ab, obBezeichnungen wie Veggie-Burger, -Schnitzel oder -Wurst Verbraucher täuschenkönnen und verboten werden sollen. Vor einem Jahr hatte der Agrarausschuss desParlaments für ein Verbot gestimmt. Die Grünen halten solche Diskussionen für"Unsinn". "Damit würde sich das Parlament lächerlich machen", warnt derAgrarexperte der Grünen im Europaparlament, Martin Häusling. FleischhaltigeBezeichnungen sollen weiterhin verwendet werden dürfen, sagte Häusling demTagesspiegel, solange diese deutlich mit dem Beiwort "pflanzlich","vegetarisch", "fleischfrei" oder ähnlichem versehen sind.Inhaltliche Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel,Wirtschaftsredaktion, Telefon: 030/29021-14614https://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/europaparlament-stimmt-ab-kampf-um-den-veggie-burger/26291458.htmlPressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/2790/4739573OTS: Der Tagesspiegel