WARBURG RESEARCH belässt SAF-Holland auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für SAF-Holland nach Eckdaten für das dritte Quartal von 9,20 auf 11,10 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Trotz der herausragenden Resultate halte der Nutzfahrzeugzulieferer erst einmal an seinen Jahreszielen fest, schrieb Analyst Mustafa Hidir in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Nach etlichen Enttäuschungen in den vergangenen Jahren wolle das Unternehmen nun offenbar unbedingt die eigenen Ziele übertreffen. Hidir sieht sowohl für die Konsensschätzungen als auch für den Aktienkurs Luft nach oben./gl/misVeröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2020 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.