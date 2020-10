Seite 2 ► Seite 1 von 3

Lahr (ots) - Nach Gerichten in Kiel, Magdeburg und Marburg hat auch dasLandgericht Trier im Diesel-Abgasskandal eine Verurteilung von VW in Aussichtgestellt, obwohl die Ansprüche auf Schadensersatz verjährt sein dürften. DasTrierer Gericht stellte in einer Verfügung vom 8. Oktober 2020 fest, dass nach §852 BGB ein sogenannter Anspruch auf Restschadensersatz bestehen könnte (Az. 5 O173/20). Der verjährt erst zehn Jahre nach Kauf des Fahrzeugs.Die Kanzlei Dr. Stoll & Sauer Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, die das Verfahrenvor dem Landgericht führt, weist seit Monaten darauf hin, dass im VW-Skandalnichts verjährt ist. Sie rät daher betroffenen Verbrauchern zu eineranwaltlichen Beratung und empfiehlt dafür ihren kostenlosen Online-Check(https://www.dieselskandal-anwalt.de/klageweg-pruefen) . Die Kanzlei gehört zuden führenden im Diesel-Abgasskandal. Die beiden Inhaber haben denVerbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) in der VW-Musterfeststellungsklagevertreten, einen 830-Millionen-Euro- Vergleich (https://www.vw-schaden.de/aktuelles/diesel-abgasskandal-vw-zahlt-teilnehmer-der-musterfeststellungsklage-insgesamt-830) ausverhandelt und mit dem Abschluss des Verfahrens deutscheRechtsgeschichte (https://www.vw-schaden.de/aktuelles/ende-der-musterklage-27000-verbraucher-lehnen-vw-vergleich-ab-kanzlei-dr-stoll-sauer) geschrieben.Dr. Stoll & Sauer: Im Abgasskandal von VW ist nichts verjährtDer Bundesgerichtshof (BGH) will in einem sechsten VW-Verfahren am 14. Dezember2020 die Frage klären, ob die dreijährige Verjährungsfrist fürSchadensersatzansprüche gegen die VW AG mit Ende des Jahres 2015 begann. (https://www.vw-schaden.de/aktuelles/bgh-verhandelt-am-14-dezember-2020-im-vw-abgasskandal-thema-verjaehrung-dr-stoll-sauer) Sieht der BGH das so, wäre die Ansprüchemit Beginn des Jahres 2019 verjährt. Für die Kanzlei Dr. Stoll & Sauer istjedoch noch gar nichts verjährt. Zum einen waren die Voraussetzungen für einenfrühen Verjährungsbeginn gar nicht gegeben und zum anderen verjährt nach §852BGB der sogenannte Restschadensersatzanspruch erst zehn Jahre nach Kauf. DieVerbraucher-Kanzlei hält daher Klagen auch 2020 weiter für sinnvoll.Das Landgericht Trier bestärkt die Rechtsauffassung bezüglich § 852 BGB.Wörtlich heißt es in der Verfügung des Landgerichts Trier vom 8. Oktober 2020(Az. 5 0 173/20):Es "bleibt ein sogenannter Restschadensersatz gemäß § 852 S. 1 BGB unverjährt.Die Vorschrift enthält eine Rechtsfolgenverweisung auf das Bereicherungsrecht.Hierin liegt eine nicht unwesentliche Einschränkung des Schadensersatzanspruchs,weil der Verletzer nunmehr nur noch herauszugeben hat, was er durch die