^ DGAP-News: ATOSS Software AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/9-Monatszahlen ATOSS Software AG: Hohe Wachstumsdynamik auch im dritten Quartal weiter ausgebaut - neuer Rekordabschluss in Reichweite

ATOSS Software AG: Hohe Wachstumsdynamik auch im dritten Quartal weiter ausgebaut - neuer Rekordabschluss in Reichweite

---------------------------------------------------------------------------

Die ATOSS Software AG konnte auch im dritten Quartal 2020 ihre dynamische Entwicklung des ersten Halbjahres weiter fortführen und neue Rekorde bei Umsatz und Ergebnis erzielen. So stieg der Konzernumsatz in den ersten neun Monaten deutlich um 18 Prozent auf Mio. EUR 61,1 (Vj. Mio. EUR 51,7). Das operative Ergebnis stieg überproportional um 29 Prozent auf Mio. EUR 17,4 (Vj. Mio. EUR 13,5) bei einer EBIT-Marge zum Umsatz von 28 Prozent (Vj. 26 Prozent). Die starke Nachfrage nach Workforce Management Lösungen des Münchner Softwarespezialisten bleibt ungebrochen. In der Folge hat der Vorstand seine zu Jahresbeginn getroffene Prognose für das Geschäftsjahr 2020 angehoben.



München, 23. Oktober 2020



Die ATOSS Software AG hat auch im dritten Quartal 2020 ihren Wachstumskurs mit voller Kraft weiter fortgesetzt und hierdurch ihre führende Stellung im Markt für Workforce Management ausgebaut. Ungeachtet der globalen Unsicherheiten und Veränderungen im Zuge der Coronakrise ist es der Gesellschaft erneut gelungen eine Vielzahl namhafter Enterprise-Kunden von ihren innovativen, wertschöpfenden und gerade in Krisenzeiten essentiellen Softwarelösungen für eine wertorientierte Unternehmenssteuerung zu überzeugen. Der herausragende Treiber der exzellenten Geschäfts-entwicklung der letzten neun Monate ist dabei vor allem der nachhaltige Ausbau des Cloud Geschäfts.



Der Softwareumsatz wuchs im Zeitraum Januar bis September 2020 zweistellig um 18 Prozent auf Mio. EUR 39,3 (Vj. Mio. EUR 33,4). Dies entspricht einem Anteil an den gesamten Umsätzen des Konzerns von 64 Prozent (Vj. 65 Prozent). Der größte Wachstumsimpuls innerhalb der Softwareerlöse ging von den Cloudlösungen aus: die Umsätze erhöhten sich um 68 Prozent auf Mio. EUR 9,2 (Vj. Mio. EUR 5,5). Die seit Jahren nachhaltig positive Entwicklung der Softwarewartung setzte sich ebenfalls weiter fort. Hier stiegen die Umsätze um 10 Prozent auf Mio. EUR 19,7 (Vj. Mio. EUR 18,0). In Summe hat sich der Anteil wiederkehrender Umsätze an den Softwareerlösen innerhalb des nachhaltigen Geschäftsmodells der Gesellschaft um 3 Prozentpunkte auf 73 Prozent (Vj. 70 Prozent) erhöht. Die Umsätze mit Beratungsleistungen stiegen um 22 Prozent und lagen mit Mio. EUR 17,5 deutlich über dem Niveau des Vorjahreszeitraums (Vj. Mio. EUR 14,4).