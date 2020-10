KAN setzt auf APS, MES und SCADA basierend auf der PSIasm-Plattform

Berlin (ots) - Die PSI Polska Sp. z o.o. wurde von der polnischen KAN-Gruppe mit

der Implementierung der Plattform PSIasm beauftragt. Diese wird zukünftig beim

führenden europäischen Hersteller von Heizungs- und Sanitärsystemen die Planung,

Überwachung und Steuerung der Produktionsprozesse übernehmen.



KAN liefert moderne KAN-therm-Installationssysteme und produziert neben

hochwertigen Rohren aus Polyethylen und Polypropylen, Formstücke,

Messingarmaturen, Metallverteiler und -armaturen sowie Wärmedämmung für

Fußbodenheizungen und Blechprodukte einschließlich Installationsboxen. Die

hochautomatisierten Produktionsprozesse werden streng nach dem

Qualitätsmanagementsystem ISO 9001 überwacht.





Das schnelle Wachstum des Unternehmens erforderte für die Verbesserung derGeschäftsprozesse sowie der Produktionsplanung und Kontrolle derAuftragsvorlaufzeiten ein neues modernes Produktionsmanagementsystem. NachAnalyse der verfügbaren Marktlösungen entschied sich KAN für die SoftwarePSIasm, die dabei drei Schlüsselelemente unterstützt: Advanced ProductionScheduling (APS), Manufacturing Execution für die Produktionsüberwachung (MES)und SCADA zur Steuerung des Produktionsprozesses.PSIasm verbessert die Planung und Kontrolle des Produktionsprozesses ermöglichtden Zugriff auf wichtige Informationen in der Werkstatt, einschließlich derDaten zur Auslastung der verfügbaren Produktionskapazitäten sowie zu ungeplantenAusfallzeiten. Dies reduziert die Reaktionszeiten und vereinfacht denEntscheidungsprozess. Mit der Automatisierung der Produktionsprozesse kann KANeinen weiteren Schritt in Richtung Industrie 4.0 machen.Die KAN-Gruppe mit Hauptsitz in Bialystok betreibt mit über 800 Mitarbeitern einNetzwerk von Niederlassungen in Polen sowie in Deutschland, Russland, derUkraine, Weißrussland und Ungarn. Die KAN-therm-Produkte werden in rund 60Länder weltweit exportiert.Der PSI-Konzern entwickelt und integriert auf der Basis eigener Softwareproduktekomplette Lösungen für die Optimierung des Energie- und Materialflusses beiVersorgern (Energienetze, Energiehandel, Öffentlicher Personenverkehr) undIndustrie (Rohstoffgewinnung, Metallerzeugung, Automotive, Maschinenbau,Logistik). PSI wurde 1969 gegründet und beschäftigt weltweit 2.000 Mitarbeiter.