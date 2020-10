SmallRig kündigt Zubehör für DJI RS 2/RSC 2 Umgebung an

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Am 23. Oktober kündigte SmallRig offiziell

"Discover"-Zubehör für die DJI RS 2/RSC 2 Umgebung an, zwei revolutionäre

Stabilisatoren speziell für DSLRs und spiegellose Kameras, die beide am 15.

Oktober auf den Markt gekommen sind. Die Discover-Lösung umfasst eine

Montageplatte, eine Monitorhalterung, eine Schnellwechselplatte, eine erweiterte

Schnellwechselplatte, einen Sling-Griff, einen Dual Handgriff, eine NATO-Rail,

eine Bildschirmschutzfolie, ein Gegengewicht und einen Montageklemmen-Kit, eine

Fokus Motor Rod Mount-Komponente und einen Objektiv-Support.



Mit dem Kohlefaserarm hat der RS 2 ein leichteres Gehäuse, erlaubt aber eine

höhere Nutzlast, wodurch Filmemacher für die verschiedensten Szenarien eine

Komplettlösung zur Hand haben. Der RSC 2 verfügt über ein einzigartiges

faltbares Design, das hervorragende Leistung und Tragbarkeit vereint.









Der Winkel ist bis zu 180° einstellbar, um der Ermüdung der Handgelenke

vorzubeugen und lange Aufnahmesessionen zu unterstützen. Mit zwei Cold

Shoe-Montagen, 1/4-Gewindelöchern und 3/8 ARRI Positionierungslöchern. Der

Sling-Griff ermöglicht Aufnahmen mit geringem Winkel und passt sich

verschiedenen Montagebedürfnissen an.



Dual Handgriff für RS 2/RSC 2



Der SmallRig Dual-Handgriff ermöglicht verschiedene Haltemöglichkeiten mit

beiden Händen. Er reduziert die Ermüdung der Arme und verbessert die Stabilität

der Aufnahmen. Er bietet mehrere Montagemöglichkeiten für externe Beleuchtung,

Monitore, Videoübertragung, Mikrofone und anderes Zubehör, um die Anforderungen

professioneller Dreharbeiten zu erfüllen. Dank der NATO-Klemm- und

Drehknopfverriegelung können Filmemacher die Ausrüstung schnell und ohne

Werkzeug auseinander- und zusammenbauen.



Monitorhalterung für RS 2/RSC 2



Die Monitorhalterung verfügt über mehrere Anschlüsse, um die Montage von Zubehör

wie Monitore, Mikrofone, Videoübertragung, Aktionskameras usw. zu erleichtern.

Der Neigungswinkel kann bis zu 165 Grad nach oben oder unten verstellt werden.



Erweiterte Manfrotto Schnellwechselplatte für RS 2



Die erweiterte Manfrotto Schnellwechselplatte, die mit 1/4- und 3/8-Schrauben an

der Kamera befestigt wird, maximiert die Kompatibilität von RS 2 mit

professionellen Kinokameras. Am hinteren Ende der Platte befindet sich eine

1/4-Gewindebohrung, um die Installation eines Gegengewichts für besseres

Gleichgewicht hinzuzufügen.



Manfrotto zu Arca Schnellwechselplatte für RS 2/RSC 2



Kompatibel mit der standardmäßigen Arca-Schnellwechselplatte und

DJI-Originalzubehör ermöglicht die SmallRig Manfrotto to

Arca-Schnellwechselplatte den schnellen Wechsel zwischen Kardan-, Stativ- und

Handaufnahmen.



Auch in Zukunft wird SmallRig mit DJI zusammenarbeiten, um ein umfassenderes

Zubehörkit für die verschiedensten Drehszenarien zu entwickeln, so dass

Content-Creators uns weiterhin mit ihren Geschichten beeindrucken können.



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1318824/SmallRig_Accessories_DJI_RS_2_RS

C_2_Ecosystem.jpg



Pressekontakt:



Joy Liu

+86-15502187487



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/145936/4743316

OTS: SmallRig





